Spielberg - Red Bull Ring

Le Red Bull Ring est une course de moto qui se tient à Spielberg, en Autriche. Le circuit a été fondé sous le nom Österreichring et a reçu le Grand Prix d’Autriche pendant 18 années consécutives, de 1970 à 1987. Il a ensuite été raccourci, reconstruit et rebaptisé A1-Ring (A Eins-Ring), avant de recevoir à nouveau le Grand Prix d’Autriche de 1997 à 2003.

Lorsque la Formule Un a dépassé le circuit, un plan a été établi pour le rallonger.

Certaines parties du circuit, y compris les pits et la tribune principale, ont été démolies, mais les travaux de construction ont été interrompus et le circuit es resté inutilisable pendant plusieurs années, avant d'être racheté par Dietrich Mateschitz de Red Bull et reconstruit.

Rebaptisé Red Bull Ring, le circuit a rouvert ses portes le 15 mai 2011 et la configuration actuelle de la piste compte 4318 mètres.