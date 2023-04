À quelques minutes seulement du pittoresque village de San Pantaleo, au Nord de la Sardaigne, le Petra Segreta Resort & Spa accueillera Ferrari tout au long de ce tour sur l’île.

Ce joyau caché, conçu pour se confondre dans le paysage tout en offrant une vue imprenable sur la mer, a été réservé en exclusivité pour l’occasion.

L’hôtel est constitué de bâtiments ruraux typiques de la région, nichés au creux des arbustes aromatiques et des rochers de granit, caractérisés par les textures naturelles et les finitions de la matière. Les intérieurs aux couleurs neutres et tentures tissées, ornés de souvenirs des voyages du passé et de délicieuses œuvres d'art, sont conçus pour vous offrir un séjour douillet dans la plus grande discrétion.