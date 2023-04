Les grands cols des Alpes

Avec ce voyage exclusif vous aurez l’impression d'être le personnage principal d’un poème de Percy Shelley.





Au volant de votre Ferrari, la route la plus haute d’Europe vous mènera tour à tour à travers des vallées profondes et des cols, où vous vous sentirez plongé dans les paysages spectaculaires qui ont inspirés les artistes romantiques et lancé la sensation du

« sublime ». Un paradis de montagnes rocheuses et de lacs enchantés qui ressemblent parfois à la surface de la lune, où vous vous mesurerez avec la beauté puissante des plus grandes forces de la nature. Vous pourrez découvrir la chaleur et la grandeur des châteaux envoûtants grâce à une multitude d’activités exclusives complémentaires profondément enracinées dans les traditions des Alpes françaises.