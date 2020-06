VOTRE PROCHAIN RÊVE FERRARI

Visitez le Configurateur en ligne Ferrari pour découvrir et expérimenter les nombreuses options disponibles sur la Ferrari Roma. Créez des images parfaites avec les options sélectionnées et affinez vos choix au fur et à mesure que vous concevez la Ferrari Roma de vos rêves. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, vous pouvez l’enregistrer dans votre compte Ferrari et générer le QR code de manière à partager votre création avec nous. Pour tous ceux qui recherchent l’expression ultime dans la personnalisation, l’Atelier Ferrari est un espace exclusif et sophistiqué dans lequel vous pouvez créer une voiture entièrement personnalisée avec l’assistance d’une équipe d’experts. Les rendez-vous avec l’Atelier peuvent désormais être tenus à distance ; contactez-nous pour planifier votre rendez-vous.