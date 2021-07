FERRARI ROMA - LA NUOVA DOLCE VITA

La Ferrari Roma, le nouveau coupé 2+ à moteur central avant du Cheval Cabré, se caractérise par des proportions raffinées et un design intemporel associés à des performances et une tenue de route sans précédent. Par son élégance et son style distinctifs, la voiture est l'incarnation contemporaine de l'insouciance et du plaisir qui caractérisaient Rome dans les années 50 et 60.