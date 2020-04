La Dino 246 GT était une évolution de la Dino 206 GT dotée d’un moteur V6 plus imposant et d’un empattement supérieur de 60 mm. Son design restait identique à quelques détails près : la carrosserie et le capot étaient plus longs et le bouchon du réservoir positionné différemment. Ce véhicule a rencontré un grand succès commercial, et trois séries ont été produites pendant sa durée de vie. Lorsque la production s’est arrêtée en 1973-74, la demande restait très élevée.