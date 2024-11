UNE CERTIFICATION, DE MULTIPLES AVANTAGES

Le certificat d’authenticité - disponible pour voitures de route de plus de 20 ans, Special Series, Sport et Ferrari F1 - retrace l’histoire de la voiture, en vérifiant sa conformité au projet original et l’origine de chaque composant. Préservant non seulement l’importance historique de la voiture et garantissant une augmentation potentielle de sa valeur en cas de vente, il permet aux propriétaires de bénéficier de pièces détachées à long terme et de participer aux événements officiels les plus prestigieux.