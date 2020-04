La 348 GT Competizione était un modèle spécifiquement conçu pour le Championnat GT sur la plateforme 348 GTB. La voiture avait été radicalement allégée par l’élimination de toutes les caractéristiques de confort, y compris la climatisation et les tapis. Son poids à sec était de 1 180 kg, complet avec tout l’équipement de sécurité de la version 348 Challenge. La transmission présentait un rapport final court de 25/27 et un embrayage de course à disques renforcés. Les freins étaient dérivés de la F 40 Evoluzione sans ABS, mais avec des disques et étriers plus larges. Même la suspension avait été modifiée pour la course, avec des joints roses rigides, ainsi que des amortisseurs et des ressorts parés pour la compétition. Les roues de série de 17″ du véhicule avaient été remplacées par des roues de 18″ dotés de pneus 239/635/18 à l’avant et 265/645/18 à l’arrière. Mis à part l’échappement libre, aucune différence majeure n’avait cependant été apportée au moteur.