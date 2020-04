Avec un style très similaire à celui de la 330 P3, ce modèle était équipé d’un moteur V12 revu de fond en comble par Franco Rocchi. La modification la plus évidente résidait dans l’introduction d’une tête de cylindre à trois soupapes, deux d’admission et une d’échappement. L’alimentation en carburant était assurée par un système d’injection Lucas. Ce châssis était légèrement plus court que celui de la 330 P3 et la nouvelle suspension améliorait la tenue de route. Ce modèle a gagné de nombreuses courses et est entré dans l’Histoire en remportant les trois premières places à Daytona.