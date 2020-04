Le V12 polyvalent 4 l a fait sa première apparition en 1964 dans les prototypes sportifs après le 3 l de la 250 et le 3,3 l de la 275. La puissance de ce nouveau moteur augmentait avec chaque nouvelle version. Il a passé les tests de fiabilité, et permis aux équipes indépendantes proches de Ferrari tels que NART et Maranello Concessionaires de remporter des victoires et de bons classements. La 330 P était une évolution de la version sportive de la 400 SA, qui avait déjà fait ses preuves dans la 330 TRI et quelques modèles GTO. À la fin de la saison 1964, elle a remporté deux autres victoires : une sur les 1 000 km de Paris à Monthléry et l’autre dans le Trofeo Bettoia à Monza avec Scarfiotti.