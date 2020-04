Ce modèle s’est inséré entre la 275 GTB Berlinetta, dont il a hérité du châssis, et la 330 2+2 Coupé plus calme, dont il a hérité du moteur V12 4 litres. Présenté au Salon de l’automobile de Genève de 1966, il a connu un succès immédiat: la carrosserie particulièrement élégante de Pininfarina tenait de la 500 Superfast à l’avant et de la 275 GTS à l’arrière. Sa production s’est arrêtée fin 68, après la construction de près de 600 exemplaires.