Estoril - Circuit d’Estoril

Le Circuito do Estoril ou Autódromo do Estoril (circuit d’Estoril), officiellement dénommé Autódromo Fernanda Pires da Silva, est une piste de course automobile qui se trouve sur la riviera portugaise, près de Lisbonne.

Estoril, une ville dont la plage est une destination de vacances, est située à 32 km (20 mi) à l’Ouest de la capitale du Portugal, Lisbonne ; elle reçoit depuis les années 1930 le circuit automobile de 2,8 km (1,7 mi) de tracé urbain utilisé en 1937 pour une course locale. Le circuit d’Estoril actuel a été construit et complété en 1972, et il a ensuite été soumis à de nombreuses rénovations au fil des années, jusqu’à atteindre aujourd’hui 4182 km (2 599 mi) de long. Il a accueilli le Grand Prix de Formule Un du Portugal de 1984 à 1996.