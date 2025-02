Le circuit de Brno, également connu sous le nom de circuit de Masaryk, vante une riche histoire qui remonte à 1930 à l’époque où les routes publiques de la périphérie de Brno seront transformées en piste. Le circuit original, nommé d’après le premier président de la Tchécoslovaquie, Tomáš Garrigue Masaryk, s’étendait autrefois sur 29,194 km (18,140 miles).Il attirera écuries et pilotes de premier plan, accueillant notamment le Grand Prix de Tchécoslovaquie à partir de 1949. Le circuit permanent actuel est inauguré en 1987 et s’étend sur 5,403 km (3,357 miles).

Le circuit de Brno est l’un des plus anciens circuits de l’histoire et a accueilli plus de championnats de moto que n’importe quel autre site, à l’exception du circuit d’Assen. Jusqu’en 2020, il accueillera le Grand Prix de République tchèque, l’un des temps forts du calendrier MotoGP. Aujourd’hui, le circuit de Brno reste un lieu privilégié pour les grands événements de sport mécanique.