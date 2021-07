Le Club Ferrari France est l'un des plus anciens clubs de propriétaires de Ferrari officiellement reconnu par l'Usine.Chaque année, près de 500 membres actifs participent à des sorties sportives, touristiques ou culturelles. Ils peuvent ainsi profiter dynamiquement des joies uniques apportées par une Ferrari en arpentant des circuits mythiques ou les plus belles routes françaises et européennes. Le Club organise également des rencontres avec des personnalités de l'univers Ferrari et du sport automobile.