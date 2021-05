Lucknam Park Hotel & Spa 5*

Lucknam Park est une demeure palladienne construite en 1720 qui est restée familiale jusqu’en 1987, date à laquelle elle est devenue l’un des dix hôtels de campagne les plus appréciés du Royaume-Uni. Nichée au cœur de 500 hectares de parc protégé et de magnifiques jardins, elle a été rénovée avec l’élégance et le style d’antan. Lucknam Park est réellement l’un des plus beaux hôtels d’Angleterre, et chaque visite confirme son luxe 5 étoiles.