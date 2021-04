Ouvrez la porte à une saison d'événements sportifs et de style de vie uniques.

Les expériences de conduite Ferrari, conçues pour répondre aux besoins de tous les Ferraristes, offrent la combinaison parfaite de sensations fortes, de passion et de luxe à l’état pure.



Passione Ferrari - le programme officiel d'événements sur piste pour les propriétaires de Ferrari - est l'occasion idéale de vivre une expérience de conduite exclusive sur les plus beaux circuits avec votre propre Ferrari. Soyez prêt à vous immerger dans l'esprit de fraternité des courses pendant deux jours de pilotage en Open Pitlane.



Pour les propriétaires de Ferrari 488 Challenge et 488 Challenge Evo, Passione Ferrari Club Challenge est l'expérience parfaite et exclusive à vivre sur piste. Plus qu'une compétition de course traditionnelle, il permet aux pilotes de mesurer et de battre leur meilleur temps au tour personnel en se concentrant sur le chronomètre. Un événement de conduite de pure adrénaline sur certains des circuits les plus mythiques de toute l'Europe.



Et, pour des aventures mémorables dans un univers de luxe et d'exclusivité, Ferrari Tour Club Edition propose une série d'événements exclusifs mêlant la liberté de la route avec le frisson de la piste, créé pour permettre aux Ferraristi de partager des moments uniques dans de splendides endroits, ou de libérer leur esprit de course sur les routes et circuits les plus emblématiques d'Europe.



Contactez votre concessionnaire officiel Ferrari et rejoignez notre communauté pour vivre des aventures de conduite mémorables.