Système de gestion durable ISO 20121

Les événements Esperienza Ferrari 2022 confirment une fois de plus l'engagement de la Direction Marketing pour l'Europe et l'Afrique en faveur du développement durable, en obtenant la certification ISO 20121 de l'organisme certificateur TÜV NORD Italia le 28/03/2022. Cette norme s'applique à la conception, à l'organisation et à la réalisation d'événements de manière cohérente et alignée avec les cinq piliers de la stratégie de durabilité du groupe Ferrari.

Les aspects environnementaux, sociaux et économiques des événements sont soigneusement analysés pour être améliorés. Ils impliquent et influencent toutes les parties prenantes (salariés, fournisseurs, clients, moniteurs, concessionnaires, invités, partenaires, hôtels et communautés locales) et leur comportement.

La gestion durable des événements appliquée à Esperienza Ferrari 2022 comprend, sans s'y limiter, les domaines d'attention et d'action suivants :

Amélioration de la collecte sélective des déchets et le recyclage des matériaux (économie circulaire) ;

Limitation des émissions dues à la mobilité du personnel et à la logistique du matériel ;

Mesure de l'empreinte carbone ;

Diversité et inclusion ;

Développement communautaire et impact économique local ;

Valorisation de la biodiversité et de la culture locale.

Comme l'exige la norme ISO 20121, un rapport de durabilité reportant les résultats obtenus et les points à améliorer pour l'année suivante sera produit en fin d'année.