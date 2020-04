Le design de la 365 GTC était similaire à celui des dernières 330 GTC, la principale différence résidant dans les admissions moteur, situées désormais sur le capot et non plus sur les flancs du véhicule. D’autres changements, plus significatifs, ont été apportés au moteur : le nouveau moteur V12, plus imposant, offrait un couple plus généreux à des régimes intermédiaires, une meilleure flexibilité et une accélération plus dynamique. Environ deux cent exemplaires de ce véhicule ont été construits.