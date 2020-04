Ce modèle, également connu sous le nom de Daytona en hommage à la victoire de la P4, a connu une jolie carrière à la fois sur le plan commercial et en termes de compétition. En fait, 18 versions berlinetta ont été adaptées pour la course et utilisées par les équipes Chinetti-NART, Pozzi, Filipinetti, Swaters et Hoare. Dans certains cas, une carrosserie en aluminium a été utilisée, alors que dans d’autres, c’est l’acier qui a été retenu, en version allégée dans la mesure du possible, par Carrozzeria Scaglietti. Les moteurs ont également été optimisés et la suspension adaptée à une conduite sur piste.