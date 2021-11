El 500 TR lanzado el año anterior tuvo que ser revisado para cumplir con el anexo C del Código Deportivo Internacional, que entró en vigor a principios de 1957. La C en la denominación del modelo resultante hacía referencia a este hecho. Scaglietti aprovechó los cambios para diseñar una carrocería nueva más baja, más estilizada y aún más seductora. Con este coche sólo corrieron clientes y no obtuvieron ninguna victoria absoluta en carreras de prestigio. Sin embargo, logró el triunfo en su clase en las 12 Horas de Sebring y en las 24 Horas de Le Mans en 1957.