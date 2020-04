Este segundo modelo presentado en la conferencia de prensa de 1962 era muy similar al 196 SP, tanto por las dimensiones como por la forma de la carrocería, construida con un parabrisas y una cola mucho más bajas que el prototipo 246 SP anterior, para cumplir con la nueva normativa de la FIA. El motor no era de tipo Dino, pues el ángulo entre las dos bancadas de cilindros era de 60 grados y no de 65 y se podría considerar como la mitad de un 12 cilindros. Este modelo no tuvo sucesor, porque el V6 de gran tamaño fue abandonado en favor del nuevo motor V8.