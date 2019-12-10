El único Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 se construyó con el número de chasis 0744 (ex-312 S – diseño de chasis tipo 524). Llevaba el motor tipo 141 con doble árbol de levas que había utilizado el monoplaza 412 MI en las 500 Millas de Monza, celebradas el 29 de junio de 1958. Conocido también erróneamente como 412 MI, fue vendido el 10 de septiembre de 1958 a Ferrari de California, de John Von Neumann. El coche compitió principalmente en California. Sus pilotos habituales fueron Phil Hill y Richie Ginther, pero el propio Von Neumann también lo condujo en alguna ocasión.

