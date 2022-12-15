Descubre cómo el híbrido enchufable de Ferrari lleva la eficiencia y la potencia a un nuevo nivel, con un sistema diseñado para mejorar las prestaciones en cualquier condición. Ve a los tutoriales para acceder a la sección dedicada a la gestión energética del SF90 XX Stradale y el SF90 XX Spider.
Energía
