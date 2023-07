Puedes acceder a los servicios MyFerrari Connect en cualquier momento. No obstante, solo podrás ver los detalles de tu último viaje en la sección MyDrive Statistics al final del viaje, porque el coche envía los datos a la App MyFerrari unos minutos después de haberlo apagado. Para enviar los datos se necesita una conexión de red: por lo tanto, esta función puede no estar disponible si no hay conexión, como ocurre cuando se está por debajo del nivel de calle (por ejemplo, en un garaje subterráneo). En este último caso, los datos del viaje no se enviarán ni se mostrarán en la app hasta que el coche vuelva a conectarse a la red.