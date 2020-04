El 348 GT Competizione fue un modelo diseñado específicamente para los campeonatos GT, sobre la plataforma del 348 GTB. El coche era mucho más ligero, al eliminarse todos y cada uno de los elementos orientados al confort, incluidos el aire acondicionado y las alfombrillas. Su peso en vacío era de 1.180 kg, una vez incorporado todo el equipamiento de seguridad que ya empleaba la versión 348 Challenge. La transmisión tenía una corta relación cerrada de 25/27 y un embrague de competición con discos reforzados. Los frenos estaban derivados del F 40 Evoluzione y no tenían ABS, pero incorporaba discos y pinzas más grandes.Incluso la suspensión fue modificada para competición, con uniones más rígidas, así como muelles y amortiguadores apropiados. Las llantas de serie de 17 pulgadas se reemplazaron por otras de 18”, con neumáticos 239/635/18 para el eje delantero y 265/645/18 para el trasero. Sin embargo, no había una gran diferencia en el motor, salvo la salida de escape libre. Incluso la suspensión fue modificada para competición, con uniones más rígidas, así como muelles y amortiguadores apropiados. Las llantas de serie de 17 pulgadas se reemplazaron por otras de 18”, con neumáticos 239/635/18 para el eje delantero y 265/645/18 para el trasero. Sin embargo, no había una gran diferencia en el motor, salvo la salida de escape libre.