    Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 335

    El único Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 se construyó con el número de chasis 0744 (ex-312 S – diseño de chasis tipo 524). Llevaba el motor tipo 141 con doble árbol de levas que había utilizado el monoplaza 412 MI en las 500 Millas de Monza, celebradas el 29 de junio de 1958. Conocido también erróneamente como 412 MI, fue vendido el 10 de septiembre de 1958 a Ferrari de California, de John Von Neumann. El coche compitió principalmente en California. Sus pilotos habituales fueron Phil Hill y Richie Ginther, pero el propio Von Neumann también lo condujo en alguna ocasión.

    • V12
      Motor
    • 4023.32 cc
      Cilindrada total
    • 318 kW
      Potencia máxima a 8000 rev/min
    • 335.27 cc
      Cilindrada unitaria
    • Tipodelantero longitudinal V12 a 60°
    • Diámetro/carrera77 x 72mm
    • Cilindrada unitaria335.27cc
    • Cilindrada total4023.32cc
    • Relación de compresión9.9 : 1
    • Potencia máxima a 8000 rev/min318 kW (432 hp)
    • Potencia por litro107CV/l
    • Par máximo-
    • VálvulasDoble árbol de levas en cabeza por bancada, dos válvulas por cilindro
    • Alimentación de combustibleSeis carburadores Weber 42 DCN
    • EncendidoDos bujías por cilindro, dos bobinas
    • LubricaciónCárter seco
    • EmbragueMultidisco
    • ChasisAcero tubular
    • Suspensión delanteraIndependiente, con brazos oscilantes de longitud desigual, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
    • Suspensión traseraDe Dion, doble brazo radial, ballesta transversal, amortiguadores hidráulicos
    • Frenostambor
    • Transmisión4 velocidades + marcha atrás
    • DirecciónTornillo Sin Fin
    • Depósito de combustible196litros
    • Neumáticos delanteros6.00 x 16
    • Neumáticos traseros7.00 x 16
    • TipoBiplaza spider
    • Longitud-
    • Anchura-
    • Altura-
    • Distancia entre ejes2350mm
    • Ancho de vía delantero1328mm
    • Ancho de vía trasero1310mm
    • Peso-
    • Velocidad máxima-
    • Aceleración 0-100 km/h-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-