Está lleno de aspectos técnicos que pueden marcar la diferencia entre los conductores. El pulso de los aficionados se acelera cuando los vehículos pasan por el Eau Rouge o Radillon, y los nervios se tensan cuando un conductor entra a toda velocidad (o no) en esta complicadísima combinación. Pero no hace falta decir que no solo Eau Rouge y Radillon determinan los tiempos de los conductores, la parte central de Spa es muy interesante, con su secuencia de curvas rápidas intercaladas con rectas cortas.

Esta segunda etapa es quizás la más técnica, y el conductor debe adoptar una estrategia muy concreta para no derrapar. Pasado el tramo mixto, a la salida del traicionero Stavelot, los conductores retroceden en el tiempo hasta la evocadora recta del bosque de las Ardenas, la Blanchimont, que conduce a la última curva, la chicana "Bus stop".

Sin embargo, el circuito belga también es famoso por sus condiciones climáticas muy cambiantes, que a menudo provocan que haya tanto tramos secos como húmedos en una pista de casi siete kilómetros de longitud.