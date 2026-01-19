Un homenaje único el arte coreano y la excelencia de Ferrari que abarca Asia, Europa y Norteamérica.
Exclusivo para el mercado surcoreano.
INSPIRADOENLATRADICIÓN,IMPULSADOPORLAINNOVACIÓN
Una creación única con un diálogo multidisciplinar, que engloba tres continentes.
La maestría artística surcoreana se fusiona con la experiencia del Centro Stile de Ferrari y la visión cultural de COOL HUNTING®. Tras casi dos años de desarrollo creativo, la vibrante energía artística de Corea ha dado vida al coche Tailor Made más innovador de Ferrari, todo un nuevo referente de personalización en el mundo de la automoción.
ACABADO YOONSEUL
Inspirada en la cerámica celadón coreana y en la energía de las luces de neón de Seúl, esta pintura transicional crea una superficie iridiscente que cambia del verde al violeta con destellos azules. Esta pintura única se llama Yoonseul, que significa "cómo brilla la luz en el agua".
EVOLUCIÓN ETÉREA
Los escudos de la Scuderia Ferrari, los tapacubos, la placa del nombre alargada con la «F» y el Cavallino Rampante presentan acabados acrílicos semitransparentes; es la primera vez que los típicos emblemas exteriores de Ferrari se reinterpretan con este efecto translúcido.
CALIGRAFÍA COMO DEDICATORIA
Una placa de dedicatoria escrita con caligrafía coreana tradicional conmemora esta extraordinaria colaboración, integrando una pincelada de auténtico arte coreano en el interior del vehículo.
1LOS ARTISTAS
ARTEENMOVIMIENTO
Cuatro artistas visionarios han reinterpretado la artesanía de Ferrari. Cada uno de ellos ha aportado técnicas revolucionarias que dan vida a una obra maestra única: el Ferrari 12Cilindri Tailor Made.
SONIDO VISIBLE
Los artistas de música electrónica GRAYCODE y jiiiiin conceptualizan la banda sonora del V12 de Ferrari en una experiencia visual. Su traducción de la acústica del motor inspira una obra de arte gráfica que el Centro Stile de Ferrari plasma en la carrocería. Los maestros artesanos de Maranello emplean un tono más oscuro del color Yoonseul para plasmar este tratamiento visual, creando profundidad mediante una técnica desarrollada en exclusiva para este proyecto.
ACABADOS TRANSLÚCIDOS
La artista contemporánea Hyunhee Kim reinterpreta tradiciones coreanas para transformar algunos elementos clave del exterior. Los acabados translúcidos de Kim resaltan los escudos de la Scuderia, los tapacubos y los emblemas del Cavallino Rampante — trabajo a medida desarrollado exclusivamente para este proyecto. En el interior del coche, las creaciones de Kim se aprecian en los elementos del túnel central, así como en sus maletas personalizadas que llevan la expresión artística más allá de la experiencia de conducción.
TRAMAS DE LUZ
La ganadora del Loewe Foundation Craft Prize, Daehye Jeong, introduce el tejido artesanal de crin en el universo Ferrari. Los diseños de Jeong están realizados con innovadores tejidos 3D en el interior del vehículo, mientras que el tejido de crin mongol da forma a una pieza de arte en el salpicadero y esa es la primera vez que una auténtica obra de arte se integra en el interior de un Ferrari. Para el techo solar, Jeong ha creado unos diseños serigrafiados que proyectan un sofisticado entramado de luces por todo el habitáculo.
TRADICIÓN COREANA, PRECISIÓN FERRARI
El artista TaeHyun Lee, maestro del lacado tradicional coreano, colabora con el Centro de Stile de Ferrari para trasladar esta ancestral sabiduría artesanal a la ingeniería moderna. La compleja metodología de lacado de Lee inspira la creación del primer Ferrari de serie con pinzas de freno blancas de fábrica y levas del cambio a juego. Los artesanos de Ferrari traducen este legado aplicando sus técnicas y transformándolas en excelencia automotriz.
2PRESTACIONES
AUTÉNTICODESCENDIENTEDELGRANTURISMO
El 12Cilindri rinde homenaje a la legendaria estirpe Gran Turismo de Ferrari de los años 50 y 60, expresando la esencia del V12 delantero: elegancia versátil, sin concesiones. Su motor V12 atmosférico de 6,5 litros entrega una potencia lineal con el sonido inconfundible de Ferrari, convirtiéndose en el nuevo referente de prestaciones del Gran Turismo actual.