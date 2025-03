Todos para uno

El año 2024 estuvo repleto de resultados muy «visibles»…

«Ha sido el año del primer verdadero evento “One Ferrari”, el de Miami, en el que participaron las diferentes almas de la compañía, como Racing, Sports Cars y Lifestyle. Y ha sido el año en el que sentamos las bases de nuestra futura producción con la inauguración del e-building. Ha sido el año del Día de la Familia y de grandes éxitos deportivos, desde Montecarlo hasta Monza en la Fórmula 1, pasando por las 24 Horas de Le Mans y las 6 Horas de Austin en el WEC. Y ha sido el año del F80, nuestro nuevo superdeportivo que, siguiendo la estela de modelos como el GTO, el F40, el F50, el Enzo y el LaFerrari, marca el camino de la próxima década. Y no olvidemos nuestro interés por el bienestar con las revisiones médicas extendidas a todos nuestros empleados y sus familiares. Y, precisamente, nada de esto habría sido posible sin la contribución de mucha gente. Y no me refiero solo a los empleados».

¿A qué se refiere?

«Cuando hablamos del equipo, debemos tener en cuenta a todos sus distintos componentes: nuestros socios, los patrocinadores, los proveedores. Sin pasar por alto a los clientes, a los accionistas ni a los centros de investigación, como E-Cells Lab, el laboratorio que Ferrari creó junto a la Universidad de Bolonia para el estudio de los materiales y las propiedades físicas y químicas de sus celdas a fin de hallar soluciones innovadoras para baterías. Hoy más que nunca, cada una de estas esferas debe considerarse miembro de pleno derecho del equipo. Establecer con ellas relaciones sólidas y estables no es una mera estrategia: es fundamental para el resultado final».

¿Si lo tuviéramos que expresar en un eslogan?

«Debemos elegir siempre el “ecosistema”, no el “egosistema”. Es la única manera de lograr resultados importantes y sostenibles a largo plazo».