No tuviste mucho tiempo de prueba. ¿Cómo te preparaste para la carrera?

Tengo un pequeño simulador en casa, así que recorrí Portimão con un Ferrari y vi algunas imágenes a bordo para obtener la mejor experiencia posible sin tener que correr realmente en la pista.





Has competido en casi todos los deportes de motor existentes. Además del rally, ¿cuál disfrutas más?

Me gustan los deportes de motor en general; cuando era joven tuve la suerte de empezar en rally y, finalmente, de llegar donde he llegado. He tenido oportunidad de descubrir otras actividades, como el automovilismo, el cross country y cosas así. Y, sinceramente, disfruto con todo. Porque me gusta cambiar. Y es lo que me gusta de los rallies: cambiamos todo el tiempo, de asfalto a grava, de grava a nieve.





Por último, debemos mencionar brevemente tu reciente victoria en el Rally de Montecarlo, donde sorprendiste a todos al convertirte en el hombre de más edad en ganar este evento de cuatro días.

También a mí me sorprendió ganar. Sinceramente, antes de Montecarlo, no creía que fuera posible. Pero me sentía compenetrado con el coche, estaba disfrutando al volante y al final del fin de semana ganamos. Fue un gran momento porque realmente no me lo esperaba.