EL SALÓN DEL MAÑANA

El 20 de mayo tuvo lugar la ceremonia de inauguración de este espacio rediseñado, en la que Enrico Galliera, director comercial y de Marketing de Ferrari, acompañó a Giovanni Malagò.

El concepto gira en torno a tres pilares fundamentales: la singularidad de la experiencia, el sentido de pertenencia y la interacción entre elementos físicos y digitales. Sobre todo, la nueva distribución crea un espacio comunitario en el que el cliente es el centro de atención.

En primer lugar, los invitados de Sa.Mo.Car atraviesan un arco de entrada que recuerda a los pórticos tradicionales de la arquitectura italiana para adentrarse en un espacio atemporal y moderno donde descubren otra influencia de la cultura italiana: la «Piazza». Esta es la zona central de reunión del showroom, un lugar inspirado en las animadas plazas de las ciudades italianas, donde los clientes pueden relajarse, disfrutar de un café y explorar la marca.



