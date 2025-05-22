Pasión

EL SALÓN DEL MAÑANA

Texto: Ben Barry

A través de épocas de cambio, Sa.Mo.Car Roma ha permanecido constante para los aficionados del Cavallino Rampante en el centro de Italia y más allá. Este histórico showroom fue fundado por Vincenzo Malagò y su familia en Via Pinciana 65 y se convirtió en concesionario oficial Ferrari por primera vez en 1957. En la actualidad, sigue siendo propiedad de la familia Malagò, con Giovanni Malagò, hijo de Vincenzo, como presidente.

Ahora, Sa.Mo.Car Roma se ha convertido en el primer concesionario del mundo en adoptar la nueva identidad corporativa de Ferrari, con lo que ha establecido el modelo de los showrooms futuros de Ferrari con su combinación de elegancia atemporal y modernidad.

Representando a Ferrari en Roma desde 1957, Sa.Mo.Car estrena la nueva identidad corporativa de Maranello

El 20 de mayo tuvo lugar la ceremonia de inauguración de este espacio rediseñado, en la que Enrico Galliera, director comercial y de Marketing de Ferrari, acompañó a Giovanni Malagò.

El concepto gira en torno a tres pilares fundamentales: la singularidad de la experiencia, el sentido de pertenencia y la interacción entre elementos físicos y digitales. Sobre todo, la nueva distribución crea un espacio comunitario en el que el cliente es el centro de atención.

En primer lugar, los invitados de Sa.Mo.Car atraviesan un arco de entrada que recuerda a los pórticos tradicionales de la arquitectura italiana para adentrarse en un espacio atemporal y moderno donde descubren otra influencia de la cultura italiana: la «Piazza». Esta es la zona central de reunión del showroom, un lugar inspirado en las animadas plazas de las ciudades italianas, donde los clientes pueden relajarse, disfrutar de un café y explorar la marca.

La Piazza es el corazón de la nueva experiencia de Sa.Mo.Car, un espacio relajante que da la bienvenida a los visitantes al mundo de Ferrari

Otros espacios incluyen salones reservados, una sala dedicada a la configuración y una zona exterior de exposición de coches donde pueden relacionarse los miembros de la comunidad de ferraristas.

Como antes, los clientes pueden tocar, sentir y ver de primera mano los productos de Ferrari, desde muestras de pintura hasta cueros especiales, para perfeccionar las especificaciones de su vehículo, pero ahora la experiencia es aún más interactiva gracias a las nuevas herramientas digitales, entre ellas los configuradores personalizados.

Al acercarse a su 70 cumpleaños como representante del Cavallino Rampante, Sa.Mo.Car Roma se ha revitalizado para afrontar un nuevo y emocionante capítulo presentando un avance de los futuros espacios de Ferrari en todo el mundo.

