Automóviles
Pintura Rosso Racing: un acabado ganador
El nombre lo dice todo: «Rosso Racing 2025». El mero hecho de pronunciarlo hace que la sangre bombee más deprisa, que el pulso se acelere. Este es el nuevo y exclusivo color que Maranello ofrece, en toda la gama de modelos (en la imagen, en un 12Cilindri Spider), a los clientes que deseen que sus coches del Cavallino Rampante encarnen plenamente el espíritu del legado de Ferrari en las carreras de Fórmula 1 y de resistencia.
El nuevo tono viene en dos versiones: «opaco» (mate) y «lucido» (brillante). El primer acabado es el del nuevo SF-25 de Fórmula 1 liderada este año por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Es la tonalidad que lleva en sí toda la pasión que ferraristas del mundo entero asocian con el Cavallino Rampante. Por su parte, el acabado «lucido» es el mismo que llevará la edición 2025 del Ferrari 499P, que ya ha dejado su impronta con el fantástico final 1-2-3 logrado por los equipos de Ferrari en la carrera de 1812 km de Qatar, debut de la temporada. El color, en sus dos acabados, está a disposición de los clientes a través del departamento Special Equipment de Maranello.
Aunque en el pasado ha habido tonos especiales inspirados en la Scuderia para los coches de producción de Ferrari —pensemos en el «Rosso F1-75» de 2022, que tuvo gran éxito—, este es el primer año que Maranello fabrica un color que, con «Racing» en el nombre, hace referencia inequívocamente al espíritu competitivo. Y la inspiración es clara: el rojo intenso del SF-25 presenta una mezcla perfecta de pasado, presente y futuro; es una declaración de estilo, poder y tradición. El tono más oscuro y mate del «Rosso Racing 2025» aplicado al coche evoca décadas de carreras y sigue el ejemplo de los intensos colores de los primeros tiempos de la Scuderia; una banda blanca angulosa y atrevida destaca como rasgo distintivo para simbolizar un dinamismo y una visión que miran al futuro. En cambio, el acabado brillante del 499P hace honor a las credenciales de rendimiento extremo del coche, además de estar optimizado para una alta visibilidad, sobre todo en carreras nocturnas.
El nuevo y singular «Rosso Racing 2025» «opaco» o «lucido» permitirá a los propietarios no solo sentir —y exhibir— su pasión por Ferrari: los convertirá en embajadores de la Scuderia y de los equipos del FIA WEC, ya que manifestará su participación en las aventuras automovilísticas de Maranello allá donde vayan. Pero no es una simple cuestión de color: los clientes también tendrán la opción de ver su coche realzado con una librea especial —en la foto de estas páginas— inspirada en la que «luce» el propio SF-25. Incluso pueden elegir qué número quieren que se aplique en el capó del coche y en los pilares detrás de cada puerta. El número puede ser el «25» —en clara referencia al SF-25— o cualquiera que el cliente desee, por ejemplo, su propio número de competición, en caso de que participe en uno de los programas Corse Clienti de Ferrari.
Para los clientes ferraristas más apasionados, hay una opción adicional que lleva el espíritu de la librea «Rosso Racing 2025» al habitáculo de su coche del Cavallino Rampante. Aquí, los propietarios pueden solicitar un interior bicolor con una clara división entre el lado del conductor y el del acompañante, lo que aumenta la sensación del conductor de estar al volante de un monoplaza de Fórmula 1. El lado del conductor viene en «Rosso Giudecca», que aparece en el asiento, la alfombrilla y el panel de la puerta, mientras que el lado del pasajero es negro. Otras características incluyen un umbral de puerta especial SF-25 y una placa dedicatoria entre los dos asientos.
Los clientes que optan por la librea y el habitáculo especiales —disponibles a través del Car configurator— son sin duda entusiastas del rendimiento, conductores que sienten correr por sus venas el legado competitivo de la Scuderia y que quieren disfrutar un poco de la sensación de los pilotos al volante. Al fin y al cabo, se trata de encarnar al máximo el espíritu de competición de Ferrari y de exaltar el ADN de rendimiento del Cavallino Rampante. En otras palabras, se trata de poner el «manettino de las emociones» en posición de carrera y dejar que el entusiasmo y la pasión al volante afloren al máximo.