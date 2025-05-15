Pintura Rosso Racing: un acabado ganador

El nombre lo dice todo: «Rosso Racing 2025». El mero hecho de pronunciarlo hace que la sangre bombee más deprisa, que el pulso se acelere. Este es el nuevo y exclusivo color que Maranello ofrece, en toda la gama de modelos (en la imagen, en un 12Cilindri Spider), a los clientes que deseen que sus coches del Cavallino Rampante encarnen plenamente el espíritu del legado de Ferrari en las carreras de Fórmula 1 y de resistencia.

El nuevo tono viene en dos versiones: «opaco» (mate) y «lucido» (brillante). El primer acabado es el del nuevo SF-25 de Fórmula 1 liderada este año por Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Es la tonalidad que lleva en sí toda la pasión que ferraristas del mundo entero asocian con el Cavallino Rampante. Por su parte, el acabado «lucido» es el mismo que llevará la edición 2025 del Ferrari 499P, que ya ha dejado su impronta con el fantástico final 1-2-3 logrado por los equipos de Ferrari en la carrera de 1812 km de Qatar, debut de la temporada. El color, en sus dos acabados, está a disposición de los clientes a través del departamento Special Equipment de Maranello.



