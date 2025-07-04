Colores esenciales, con una historia

El azul siempre ha sido un color especial en Maranello, capaz de expresar una amplia variedad de estados de ánimo, desde sutiles y sombríos hasta brillantes y vibrantes. El azul tiene resonancias únicas en la historia de carreras de Ferrari. Como en el Gran Premio de Miami en mayo de 2024, donde los monoplazas de Ferrari F1 lucieron libreas que revivieron dos colores del pasado de Ferrari: Azzurro La Plata y Azzurro Dino.

El Azzurro Dino fue históricamente adoptado por pilotos legendarios de Ferrari, como Clay Regazzoni, en sus monos de carreras, y hace cinco décadas fue un color distintivo del Dino 246. Este atrevido azul da un impacto especial a un Ferrari 296 GTS único, preparado para los eventos en torno al Gran Premio de Miami en 2024, y también para el lanzamiento del Ferrari 12Cilindri y 12Cilindri Spider.

En cuanto al espectacular Azzurro La Plata azul claro, sus profundas resonancias históricas se remontan a los equipos de carreras argentinos de los años 50 (La Plata es una ciudad importante de Argentina). Es similar al color preferido por el bicampeón mundial de F1, Alberto Ascari, quien creía que ese tono le traía buena suerte. Niki Lauda también vistió un mono de carreras de este color en su primer año con Ferrari, igual al color de los monos de los mecánicos de la fábrica de Maranello.

También podríamos mencionar el Blu Swaters, un azul metálico de un lustre profundo, que lleva el nombre de Jacques Swaters, el belga fundador del primer concesionario Ferrari del mundo y del equipo de carreras Ecurie Francorchamps. O Blu Pozzi, un cálido azul oscuro que lleva el nombre del importador francés de Ferrari y piloto de carreras, Charles Pozzi.



