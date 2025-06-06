Por qué, siendo dominante, Ferrari no compitió en le Mans en 1972

Algunas historias se convierten en leyenda, mientras que otras todavía poseen el poder de sorprender, incluso décadas después. Desde esta perspectiva, el archivo de Ferrari es un tesoro extraordinario: un lugar donde la leyenda de Maranello sigue creciendo, enriquecida por fragmentos fascinantes del pasado que salen de nuevo a la luz. De vez en cuando, por ejemplo, puedes toparte con una carpeta gris etiquetada a mano en bolígrafo rojo con las palabras «notas de prensa de 1972». En su interior hay decenas de páginas y documentos, algunos escritos por el propio Enzo Ferrari con su tinta morada característica, que ahora se desvanece poco a poco en papel amarillento desgastado por el tiempo.

El año 1972 fue histórico para Ferrari en el Campeonato del Mundo de Sport-Prototipos, ya que el 312 P ganó las diez carreras. Cada intervención concluyó con dos Ferraris en el podio: en ocho de ellas, terminaron en primer y segundo puesto, mientras que en Monza, el equipo acabó primero y tercero. Lo más destacado llegó en Zeltweg, donde los cuatro Ferraris se adjudicaron las cuatro primeras posiciones. Andretti e Ickx, con cuatro, fueron la pareja con más victorias. Sin embargo, el piloto belga se impuso dos veces más junto a Regazzoni y Redman. Redman ganó dos veces, la segunda con Merzario, quien también celebró un triunfo con Munari en la Targa Florio. Aun así, en aquel año inolvidable, se produjo una ausencia notable en el calendario: las 24 Horas de Le Mans.



