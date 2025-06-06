Carreras
Por qué, siendo dominante, Ferrari no compitió en le Mans en 1972
Algunas historias se convierten en leyenda, mientras que otras todavía poseen el poder de sorprender, incluso décadas después. Desde esta perspectiva, el archivo de Ferrari es un tesoro extraordinario: un lugar donde la leyenda de Maranello sigue creciendo, enriquecida por fragmentos fascinantes del pasado que salen de nuevo a la luz. De vez en cuando, por ejemplo, puedes toparte con una carpeta gris etiquetada a mano en bolígrafo rojo con las palabras «notas de prensa de 1972». En su interior hay decenas de páginas y documentos, algunos escritos por el propio Enzo Ferrari con su tinta morada característica, que ahora se desvanece poco a poco en papel amarillento desgastado por el tiempo.
El año 1972 fue histórico para Ferrari en el Campeonato del Mundo de Sport-Prototipos, ya que el 312 P ganó las diez carreras. Cada intervención concluyó con dos Ferraris en el podio: en ocho de ellas, terminaron en primer y segundo puesto, mientras que en Monza, el equipo acabó primero y tercero. Lo más destacado llegó en Zeltweg, donde los cuatro Ferraris se adjudicaron las cuatro primeras posiciones. Andretti e Ickx, con cuatro, fueron la pareja con más victorias. Sin embargo, el piloto belga se impuso dos veces más junto a Regazzoni y Redman. Redman ganó dos veces, la segunda con Merzario, quien también celebró un triunfo con Munari en la Targa Florio. Aun así, en aquel año inolvidable, se produjo una ausencia notable en el calendario: las 24 Horas de Le Mans.
Para entender por qué, tenemos que dar un paso atrás. En 1972, las reglas del Campeonato de Sport-Prototipos habían cambiado, lo que puso fin a la era de los 5 litros en la que había competido el 512 y dio paso a la nueva reglamentación de 3 litros para los Grupo 6. El 312 P en el que Ferrari comenzó a trabajar en 1970 solo compartía un linaje lejano con el 312 P de 1969 y fue ampliamente rediseñado por el equipo de Mauro Forghieri, que incluyó un motor plano de 12 cilindros, 3000 cc y 460 CV derivado de la Fórmula 1 para reemplazar el V12 de su predecesor.
Esta evolución técnica produjo cierta confusión en la prensa, que comenzó a referirse al coche como el «312 PB» para distinguirlo del modelo anterior, siendo la «B» una referencia a la disposición plana de 12 cilindros «bóxer». El tema cobró la suficiente notoriedad como para que Franco Gozzi, entonces responsable de Relaciones Públicas de Ferrari, emitiera una nota formal a la prensa italiana, fechada el 25 de enero de 1972 y conservada en el archivo. En ella, aclaraba que el nombre del prototipo era 312/P, no 312/PB, «ya que la letra B se utiliza para designar a los Ferraris 312 de Fórmula 1, de los que se han construido el B1, el B2 y el actual B2/72, y que esperamos continuar con el B3».
El motor plano de 12 cilindros, tomado del grupo propulsor de la Fórmula 1 de Ferrari, era ideal para carreras de alto rendimiento en distancias más cortas. Sin embargo, nunca había completado una simulación de 24 horas, lo que inquietaba a los ingenieros de Ferrari ante la perspectiva de Le Mans. De ahí la decisión de retirarse de la legendaria competición francesa. «Ferrari no participará en las próximas 24 Horas de Le Mans», anunciaba la nota de prensa, aún conservada en los archivos. «Esta decisión se basa únicamente en el hecho de que la carrera francesa no puede integrarse en el programa técnico y deportivo del Ferrari 312 P, centrado en un Campeonato del Mundo de Sport-Prototipos consistente en carreras de 1000 km o de seis horas. Ferrari expresa su pesar a los aficionados del automovilismo y a los organizadores de Le Mans por esta inevitable retirada».
Como cabía esperar, la noticia causó gran revuelo y dio lugar a muchas especulaciones, incluidos rumores de que el equipo de carreras norteamericano (NART), respaldado por la fábrica, podría presentar un 312 P. Una vez más, le tocó a Franco Gozzi publicar una aclaración. Conservada en el archivo y fechada el 5 de junio de 1972, dice: «Con respecto a las noticias sobre la entrada de un Ferrari 312 P en las 24 Horas de Le Mans bajo la bandera del N.A.R.T., Ferrari, confirmando la nota de prensa publicada el 31 de mayo, aclara que ninguna de las siete unidades del 312 P bóxer construidas ha sido vendida o prestada». A pesar de su ausencia en Le Mans, la temporada 1972 del 312 P sigue siendo una de las más dominantes en la historia del automovilismo, y los documentos relacionados con ella, conservados en el archivo de Ferrari, se encuentran entre los más interesantes y fascinantes de todos.