Mythbusters: sistemas híbridos

Naturalmente, todo esto se incorporó al LaFerrari, que debutó en el mismo salón tres años más tarde. Aunque la figura principal era el V12 de 6,2 litros de aspiración natural, el motor eléctrico de 163 cv del nuevo coche era una maravilla técnica y ofrecía niveles de eficiencia y densidad de par cercanos a los de la Fórmula 1. Estaba fijado a la parte trasera de la caja de cambios a través de un juego de engranajes y llevaba dos inversores eléctricos montados en la parte superior de la campana de transmisión. Un segundo motor eléctrico auxiliar reemplazaba el alternador convencional para ahorrar peso y reducir masa.

El pack de baterías de alta tensión constaba de 120 celdas divididas en ocho módulos y se había ensamblado en el departamento de carreras de Fórmula 1. Iba protegido en una caja de Kevlar y aislado de la cabina por una capa de vidrio. Los inversores y dos convertidores de corriente continua controlaban el suministro de energía; el resultado era una integración perfecta entre el motor de combustión y el motor eléctrico.

Con 963 cv, el LaFerrari batía todos los parámetros de rendimiento habituales y, bajo la influencia del sistema híbrido, podía acelerar de 70 a 120 km/h el doble de rápido que el Enzo (3,4 segundos frente a 7,2).

La respuesta transitoria era igualmente impresionante. Acelerando desde 2500 rpm en cuarta marcha, tardaba solo 0,1 segundos en alcanzar el 90 % de la potencia máxima. Esto es lo que se llama capacidad de respuesta.



