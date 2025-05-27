Mythbusters: manettino

En gran medida, la rueda ha demostrado ser inmejorable, tanto en las cuatro esquinas de un vehículo como en la forma del instrumento que permite conducirlo. Pero el compromiso de Ferrari con la innovación ha producido cambios importantes en la interfaz hombre-máquina (HMI) de sus coches, en particular en la funcionalidad del volante.

Como ocurre en otros ámbitos del Ferrari contemporáneo, el papel que desempeña la Fórmula 1 es fundamental. Hubo un tiempo en que el volante tenía una sola función, aunque su diámetro y el material con el que está vestido ha ido cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos fijamos en las imágenes de José Froilán González luchando con el volante de su Ferrari 375 (el coche con el que consiguió la primera victoria de la Scuderia en la Fórmula 1 en 1951), o incluso de Gilles Villeneuve 30 años después en un 126C, resulta evidente lo lejos que han llegado las cosas. El volante de un coche de Fórmula 1 moderno es en sí mismo un ordenador avanzado que ofrece control sobre gran variedad de mapas de motor, configuraciones de equilibrado de frenos, diferencias de tiempos de vuelta y mucho, mucho más.



