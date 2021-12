Unos años más tarde, durante un viaje familiar a Italia, me encontré con mi «segundo» primer Ferrari: en este caso, ni siquiera era de verdad, era de juguete. Mi mirada se topó con él en una tienda de regalos —una maqueta del Ferrari 312 T conducido por Niki Lauda en el campeonato de Fórmula 1— cuando nos detuvimos en un área de descanso de la autostrada para tomar un refrigerio. Me fascinó tanto este coche que les supliqué a mis padres que me lo compraran. Así nació mi afición a coleccionar maquetas de Ferrari.





Ese 312 T fue el primero de lo que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las mayores colecciones de maquetas de calidad de coches del Cavallino Rampante. En mi casa-museo de Múnich tengo unos 1700 roadsters y coches de carreras de Maranello en escalas que van desde 1:43 hasta 1:8. La colección está totalmente al día: las últimas incorporaciones son las maquetas del Ferrari Monza SP1 y SP2.