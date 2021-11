Durante la jornada, Ferrari se ha convertido en su hogar. Recibidos por los trabajadores del Cavallino Rampante, han seguido las distintas etapas de producción y montaje visitando las divisiones de procesamiento mecánico, montaje de motores y montaje de coches. Por último, tras recorrer el nuevo edificio Competizioni GT en Fiorano, han salido a la pista con los instructores de Corso Pilota para experimentar toda la adrenalina y la emoción del F8 Tributo y el 812 Superfast.





Hemos hablado con algunos de los atletas para conocer sus impresiones sobre la jornada.





Ruggero Tita: «Conducir un Ferrari ha sido un sueño hecho realidad. Como en todo lo que hago, he empezado muy rápido y he apretado al máximo antes de coger el ritmo. Ese es mi enfoque de todos los deportes. Ha sido un día espectacular».





Antonino Pizzolato: «Ha sido muy especial, me apasiona el motor desde que era niño. Después de ver el coche en la televisión, tocarlo y sentarme en él ha sido un sueño hecho realidad, estoy muy contento».





Filippo Tortu: «Conducir ha sido muy divertido. Cuando pisas el pedal, simplemente vuelas... Estoy acostumbrado a ir rápido en la pista cuando corro, pero estar en un circuito con un coche es realmente increíble».





Lucilla Boari: «Soy una gran admiradora de Ferrari en la Fórmula 1, así que hoy me he sentido como una niña en una tienda de caramelos Ha sido un subidón de adrenalina... y me he sentido muy orgullosa de ser italiana».





Me vienen a la mente las palabras de Enzo Ferrari: «Cuando mis coches cruzan la línea de meta, me llena de orgullo ser italiano».







Las nuevas generaciones siguen los pasos de la leyenda.