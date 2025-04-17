Linajes: V8 de serie especial

2003: Challenge Stradale

El Challenge Stradale fue el primero de la serie V8 inspirada en el automovilismo y tendía un puente entre el 360 Modena y los modelos de carreras de las series Ferrari Challenge y FIA GT. También captaba parte del atractivo puro para el conductor de otro V8 con motor central, el F40, lanzado unos 16 años antes.

Su motor V8 de 3,6 litros iba acompañado de cambios más rápidos con una caja de cambios de levas estilo Fórmula 1 y un aumento de las prestaciones hasta los 425 CV. Para los estándares de las máquinas turboalimentadas de hoy en día, esto representaba una ganancia relativamente pequeña de 25 CV en comparación con el 360 Modena, pero sin duda la hacían valer los efectos combinados de un chasis rebajado 15 mm sobre muelles de titanio, frenos Brembo carbocerámicos y un incremento de la carga aerodinámica del 50 %, todo ello sin recurrir a pasos de rueda extravagantes.

Tal vez lo más sorprendente de todo era la reducción de peso total de 110 kg, una cifra extraordinaria para un coche de carretera y que revela hasta qué punto el Challenge Stradale tenía claros sus objetivos. Se eliminó todo lo que no era necesario e incluso se ofrecieron ventanillas Lexan de competición a los clientes que deseaban vivir la experiencia completa de un coche de carreras homologado para carretera.



