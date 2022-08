«Todo parte del azul índigo», asegura Manzoni. «Es el leitmotiv del proyecto para capturar la belleza del Roma y realzar su forma. Se trata de un coche hecho de volúmenes esenciales animados por reflejos». Cavallaro explica las características de la pintura de la carrocería denominada Indigo Metal: «Contiene partículas de aluminio muy finas para darle ese aspecto líquido, mientras adopta el índigo como base de color». El aspecto es muy natural, fresco, en lugar del frío que caracteriza a otros tonos de azul. Las llantas de cobre mate realzan el brillo superficial de la carrocería con un armonioso contraste que se repite en todo el diseño.





Por su parte, Manzoni relata lo mucho que le sorprendió el carrito de té Kaikado sellado al vacío que los dos creativos trajeron de Kioto como inspiración para los detalles de cobre recurrentes en el coche, especialmente alrededor de la palanca de cambios. Al estar elaborado con métodos tradicionales, cuando el cobre se manipula durante mucho tiempo adquiere una pátina de color única que, en la caja de la palanca de cambios, está protegida por un acabado transparente.





A diferencia del proyecto Tailor Made habitual, este automóvil en particular no ha sido encargado por ningún propietario. «Esta versión es una expresión completa de la visión de Evan y yo», dice Rubin. «Hemos desempeñado el papel de cliente, !aunque no nos den las llaves!», bromea. Huelga decir que la llave del coche es en sí misma un artículo refinado y exclusivo.