EL 12CILINDRI SE LLEVA EL ORO

Al comentar los últimos modelos con motor V12 delantero-medio del Cavallino Rampante, el jurado declaró lo siguiente: «Los Ferrari siempre han representado la expresión de la “cima del automóvil”, y el 12Cilindri no es una excepción. Este diseño evoca a los Ferrari de los años 50 y 60, pero es innegablemente moderno, desde su aerodinámica de vanguardia hasta su ingenioso uso de elementos gráficos en 2D que envuelven sus superficies en 3D».

En la misma ceremonia también el nuevo superdeportivo Ferrari F80 fue galardonado con un iF Design Award, testimonio de la visión creativa de Flavio Manzoni, jefe de Diseño de Ferrari, y su equipo del Centro de Diseño Ferrari, que proyectaron tanto el F80 como el 12Cilindri.

Con estos galardones, Ferrari suma un total de 28 premios iF Design Awards, seis de ellos Oro. También sitúa al Cavallino Rampante en compañía de diseños tecnológicos rompedores, soluciones de transporte radicales e incluso uno de los timbres de bicicleta más elegantes que el mundo haya visto jamás.



