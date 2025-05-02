Automóviles
EL 12CILINDRI SE LLEVA EL ORO
«Una vez más, Ferrari ha logrado crear mágicamente una forma que es a la vez emocionante y tranquilizadora». Estas fueron las palabras del jurado de los iF Design Awards cuando el 12Cilindri y el 12Cilindri Spider ganaron recientemente el codiciado iF Design Award de Oro en Berlín, el sexto premio de este tipo que obtiene Ferrari en los últimos nueve años.
Fundado en 1953 por iF International Forum Design GmbH, este trofeo es uno de los más prestigiosos galardones de diseño. Uno de los primeros ganadores fue la radio/gramófono SK 4 de Braun, pionera del diseño minimalista cuya influencia perdura en los productos tecnológicos hasta nuestros días.
Este año, un jurado experto e independiente compuesto por 131 miembros evaluó más de 10 500 candidaturas en categorías abiertas a todo tipo de temas, desde aviones hasta arquitectura. Todos fueron juzgados con arreglo a cinco criterios: Forma y Diferenciación recibieron la mayor ponderación, mientras que Idea, Sostenibilidad y Función acumularon el resto.
En la ceremonia celebrada en Berlín el 28 de abril se entregaron un total de 75 premios Oro, todos ellos reservados exclusivamente a niveles excepcionales de innovación y excelencia de diseño que, en opinión del jurado, apuntan hacia tendencias futuras. El 12Cilindri y el 12Cilindri Spider de Ferrari fueron los únicos coches de la lista.
Al comentar los últimos modelos con motor V12 delantero-medio del Cavallino Rampante, el jurado declaró lo siguiente: «Los Ferrari siempre han representado la expresión de la “cima del automóvil”, y el 12Cilindri no es una excepción. Este diseño evoca a los Ferrari de los años 50 y 60, pero es innegablemente moderno, desde su aerodinámica de vanguardia hasta su ingenioso uso de elementos gráficos en 2D que envuelven sus superficies en 3D».
En la misma ceremonia también el nuevo superdeportivo Ferrari F80 fue galardonado con un iF Design Award, testimonio de la visión creativa de Flavio Manzoni, jefe de Diseño de Ferrari, y su equipo del Centro de Diseño Ferrari, que proyectaron tanto el F80 como el 12Cilindri.
Con estos galardones, Ferrari suma un total de 28 premios iF Design Awards, seis de ellos Oro. También sitúa al Cavallino Rampante en compañía de diseños tecnológicos rompedores, soluciones de transporte radicales e incluso uno de los timbres de bicicleta más elegantes que el mundo haya visto jamás.