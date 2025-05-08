FERRARI MAGAZINE NÚMERO 66

Otro artículo destacado es una entrevista exclusiva con Charles Leclerc en la que este reflexiona sobre los retos y las victorias de su primera década con la Scuderia Ferrari. Las estrellas indiscutibles de la sección Racing son los tres 499P que arrasaron en el podio de la carrera inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2025 en Qatar. Este resultado histórico, el primero de Ferrari en más de medio siglo, revive a través de una narración detallada y unas imágenes cargadas de adrenalina.

También hay muchas otras historias que descubrir, desde la última colección de moda hasta un reportaje que conmemora el 20.º aniversario del exclusivo Programa XX y un informe de un Corso Pilota especial en Chile, donde el campeón del FIA WEC Miguel Molina ejerció de instructor para un grupo de afortunados entusiastas de Ferrari.

Ampliada ahora a 160 páginas, la Ferrari Magazine ofrece a los suscriptores una experiencia de lectura aún más rica y emocionante.