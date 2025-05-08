Pasión
FERRARI MAGAZINE NÚMERO 66
El número 66 de la Ferrari Magazine se publica en un formato completamente modernizado, con nuevos gráficos, un papel aún más lujoso y nuevos contenidos.
Entre las numerosas novedades hay una primicia histórica: una cubierta dedicada a un grupo propulsor. Un reportaje de 10 páginas —merecido homenaje al grupo propulsor del superdeportivo F80, el más potente jamás montado en un Ferrari de serie— profundiza en los detalles de un motor extraordinario que cobra vida con impresionantes imágenes generadas por ordenador.
Los nuevos elementos gráficos realzan la fotografía que acompaña a los nuevos contenidos y los hace aún más espectaculares. Entre los reportajes se encuentra My Place, donde un famoso autor lleva a los lectores de viaje por sus lugares favoritos al volante de un Ferrari. En este número, el multipremiado escritor Marco Missiroli nos ofrece un recorrido por una Rímini insólita y bañada por la lluvia.
La nueva sección Heritage es igualmente atractiva, ya que rinde homenaje a Annie Soisbault, una de las primeras mujeres piloto de carreras que compitió y ganó con el legendario Ferrari 250 GTO. Otra conductora se convierte en el centro de atención probando el 12Cilindri Spider en exclusiva para la revista. Maya Weug, una estrella emergente de la Ferrari Driver Academy, comparte la emoción de pilotar el nuevo V12 descapotable por las sinuosas carreteras que rodean el lago de Garda.
Otro artículo destacado es una entrevista exclusiva con Charles Leclerc en la que este reflexiona sobre los retos y las victorias de su primera década con la Scuderia Ferrari. Las estrellas indiscutibles de la sección Racing son los tres 499P que arrasaron en el podio de la carrera inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2025 en Qatar. Este resultado histórico, el primero de Ferrari en más de medio siglo, revive a través de una narración detallada y unas imágenes cargadas de adrenalina.
También hay muchas otras historias que descubrir, desde la última colección de moda hasta un reportaje que conmemora el 20.º aniversario del exclusivo Programa XX y un informe de un Corso Pilota especial en Chile, donde el campeón del FIA WEC Miguel Molina ejerció de instructor para un grupo de afortunados entusiastas de Ferrari.
Ampliada ahora a 160 páginas, la Ferrari Magazine ofrece a los suscriptores una experiencia de lectura aún más rica y emocionante.