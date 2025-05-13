Automóviles
UN TOUR PARA EL 30 ANIVERSARIO DEL F50
Este año se cumplen los 30 años del superdeportivo fabricado para celebrar el 50 aniversario de Ferrari. ¿Qué mejor manera de marcar este hito que un viaje por carreteras italianas y una cálida bienvenida en Maranello para algunas de las 349 unidades producidas? Eso es exactamente lo que disfrutaron recientemente los propietarios del roadster derivado de la Fórmula 1 como invitados del Ferrari F50 Legacy Tour, el tercer recorrido de este tipo organizado por Ferrari tras la primera edición celebrada en 2023 para el F40 y el GTO Legacy Tour del año pasado.
Presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995, el F50 se adelantó a su época en más de un sentido. Este superdeportivo sin capota contaba con un avanzado monocasco de fibra de carbono Cytec Aerospace, suspensión de varillas de empuje y un motor V12 de 65° tomado del coche de Fórmula 1 F1-89, incluidas cinco válvulas por cilindro. Resultado: 4,7 litros, 520 CV a la cautivadora cifra de 8000 rpm y una velocidad máxima de 325 km/h.
El F50 también llegó un poco antes de lo previsto en 1995, aunque algunos ejemplares posteriores salieron de la línea de montaje de Maranello durante el año del 50 aniversario de Ferrari unos dos años después.
Para conmemorar su cumpleaños, los invitados al Ferrari F50 Legacy Tour acudieron a un complejo de lujo en Saturnia para una cena de bienvenida, antes de partir a la mañana siguiente para explorar la belleza atemporal de los paisajes ondulantes toscanos y los parajes teatrales de Maremma, y a continuación disfrutar del almuerzo con vistas imponentes en Porto Santo Stefano, un hermoso puerto en un promontorio que se extiende hacia el mar Tirreno.
Durante el segundo día, el tour siguió una ruta hacia el norte que dio a los asistentes una amplia oportunidad de experimentar sus F50 en las pintorescas rutas por las laderas que rodean Siena de camino a Florencia, la cuna del arte y la cultura renacentistas.
La jornada culminante finalizó en un estilo espectacular. Después de una mañana en los Apeninos toscano-emillanos y una comida tradicional en Cutigliano, el colectivo F50 llegó a la fábrica de Maranello donde, unas tres décadas antes, se había producido el tercer superdeportivo de Ferrari. Los propietarios llegaron incluso a conocer a ingenieros y diseñadores de Ferrari y a profundizar más en los antecedentes de estos increíbles superdeportivos basados en la competición.
A última hora de la tarde, la cabalgata de F50 salió al circuito de Fiorano para desfilar en una icónica vuelta, exhibir los automóviles en la misma pista de pruebas donde el F50 se desarrolló originalmente.
Aproximadamente 30 años después de que el F50 cambiara para siempre el panorama de los coches de alto rendimiento, el Ferrari F50 Legacy Tour fue una manera adecuada de cerrar el círculo.