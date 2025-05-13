UN TOUR PARA EL 30 ANIVERSARIO DEL F50

Este año se cumplen los 30 años del superdeportivo fabricado para celebrar el 50 aniversario de Ferrari. ¿Qué mejor manera de marcar este hito que un viaje por carreteras italianas y una cálida bienvenida en Maranello para algunas de las 349 unidades producidas? Eso es exactamente lo que disfrutaron recientemente los propietarios del roadster derivado de la Fórmula 1 como invitados del Ferrari F50 Legacy Tour, el tercer recorrido de este tipo organizado por Ferrari tras la primera edición celebrada en 2023 para el F40 y el GTO Legacy Tour del año pasado.

Presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995, el F50 se adelantó a su época en más de un sentido. Este superdeportivo sin capota contaba con un avanzado monocasco de fibra de carbono Cytec Aerospace, suspensión de varillas de empuje y un motor V12 de 65° tomado del coche de Fórmula 1 F1-89, incluidas cinco válvulas por cilindro. Resultado: 4,7 litros, 520 CV a la cautivadora cifra de 8000 rpm y una velocidad máxima de 325 km/h.

El F50 también llegó un poco antes de lo previsto en 1995, aunque algunos ejemplares posteriores salieron de la línea de montaje de Maranello durante el año del 50 aniversario de Ferrari unos dos años después.



