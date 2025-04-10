Nacidos para la velocidad, renacidos para la belleza

El coleccionismo es una forma de obsesión. Ya se trate de discos de vinilo clásicos, zapatillas vintage o primeras ediciones de libros, el afán «completista» puede triunfar sobre el sentido común. Sin embargo, para los esclavos de su poder, también es enormemente satisfactorio.

Los coleccionistas de Ferrari se cuentan entre los más apasionados, algo fácil de entender dada la historia de esfuerzo humano, ingeniería extraordinaria y éxito automovilístico de la firma. Por tanto, no es de extrañar que en todo el mundo haya gente entregada que quiera hacerse con un ejemplar. Cada componente de Ferrari, por grande o pequeño que sea, desempeña un papel fundamental en la historia de un coche, ya sea un Ferrari de carreras o un elegante sports car. La nueva gama de coleccionables de Ferrari, uno de los platos fuertes de la Semana del Diseño de Milán de este año, aprovecha esta idea de forma espectacular con una ingeniería nacida originalmente para la velocidad y renacida ahora para la belleza.



