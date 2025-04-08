Modelos en miniatura de Hot Wheels

Hot Wheels y Ferrari comparten una historia que se remonta a 1969, cuando el fabricante de maquetas propiedad de Mattel recreó el 312 P en homenaje al último prototipo de Le Mans de Ferrari hasta que el 499P ganó en 2023 y 2024. A día de hoy sigue siendo una auténtica pieza de coleccionista.

Ahora, por primera vez en más de una década, Ferrari y Hot Wheels vuelven a aliarse para producir una colección de deportivos y coches de carreras icónicos de Ferrari, entre ellos un Ferrari 499P Modificata de fundición en edición limitada.

Desde los modelos más asequibles a escala 1:64, aptos para niños de tres años, hasta las recreaciones en edición limitada fundidas a presión, la colección Ferrari de Hot Wheels incluye algo para todos los gustos. Incluso hay un SF90 Stradale 1:64 teledirigido que puede hacer bucles verticales en circuitos de Hot Wheels.



