Pasión
Modelos en miniatura de Hot Wheels
Hot Wheels y Ferrari comparten una historia que se remonta a 1969, cuando el fabricante de maquetas propiedad de Mattel recreó el 312 P en homenaje al último prototipo de Le Mans de Ferrari hasta que el 499P ganó en 2023 y 2024. A día de hoy sigue siendo una auténtica pieza de coleccionista.
Ahora, por primera vez en más de una década, Ferrari y Hot Wheels vuelven a aliarse para producir una colección de deportivos y coches de carreras icónicos de Ferrari, entre ellos un Ferrari 499P Modificata de fundición en edición limitada.
Desde los modelos más asequibles a escala 1:64, aptos para niños de tres años, hasta las recreaciones en edición limitada fundidas a presión, la colección Ferrari de Hot Wheels incluye algo para todos los gustos. Incluso hay un SF90 Stradale 1:64 teledirigido que puede hacer bucles verticales en circuitos de Hot Wheels.
Otros superdeportivos icónicos de Ferrari que han recibido el tratamiento de Hot Wheels son el LaFerrari y el F50. El automovilismo también es clave y pronto estarán disponibles modelos a escala del 365 GTB4 Competizione, el F40 Competizione y el 250 GTO, este último con maqueta del camión de transporte Fiat 642 RN2 Bartoletti que en su día trasladaba a los GTO a los paddocks de carreras de toda Europa.
«Esta colección se ha desarrollado pensando en todos los seguidores de Hot Wheels, desde los entendidos en Ferrari hasta los nuevos entusiastas del automóvil, gracias a la atención al detalle de nuestro equipo de diseño», afirma Roberto Stanichi, vicepresidente ejecutivo de Hot Wheels y responsable de Vehicles & Building Sets de Mattel. «Desde nuestros principales modelos de fundición disponibles en las tiendas de todo el mundo hasta nuestros modelos de gama alta en edición limitada de Mattel Creations, ahora los aficionados de todas las edades pueden tener una pieza de Ferrari en casa».
Con nueve modelos anunciados hasta el momento y otros más por venir, esta gama de Hot Wheels saldrá a partir de junio de este año. Además, incluirá una auténtica recreación del primer Ferrari de Hot Wheels de la historia: el 312 P de 1969. Acabada con pintura Spectraflame roja metálica y llantas Neo-Classics Redline, esta edición limitada de fundición a presión se ofrece en un juego de dos coches junto con el 499P, también con pintura Spectraflame roja metálica a juego.