Un club de ases
Encaramado en lo alto de las colinas al este de Marsella, Le Castellet ha acogido durante mucho tiempo los coches de carreras GT más recientes de Ferrari en eventos competitivos. Pero, a principios de abril, 14 modelos GT eclécticos de Ferrari coincidieron en el famoso circuito de Fórmula 1 en un encuentro entre pasado y presente.
Entre los modelos icónicos de Ferrari que rodaron por la pista se encontraban el 360 GTC, el 458 GTE y el 488 GT Modificata, cuyos pilotos acudieron al sur de Francia no para competir, sino simplemente para disfrutar de la segunda ronda del calendario del Ferrari Club Competizioni GT.
Inaugurado en 2019, el Club Competizioni GT se concibió para reunir a coches de carreras de resistencia de producción de Ferrari de los últimos 30 años. Tanto entonces como ahora, la filosofía fundacional era estrictamente no competitiva, lo que otorga a los pilotos libertad para experimentar el máximo potencial de los bólidos de Ferrari en algunos de los circuitos más prestigiosos del mundo.
Seis años después, el exclusivo calendario sigue cosechando éxitos y acoge 14 modelos elegibles que van desde el F50 GT de 1989 hasta el 296 GT3 actual. También pueden participar modelos de motor V12 delantero, especialmente el 550 GTS y el 575 GT que disputaron campeonatos GT en el cambio de milenio.
Hay dos calendarios distintos activos en paralelo. El calendario internacional de 2025, que comenzó en marzo y se extiende hasta octubre, abarca ocho escenarios emblemáticos, entre ellos Fuji, Miami, Le Castellet y las Finali Mondiali, celebración del fin de temporada de Ferrari que este año tendrá lugar en Mugello.
Por su parte, el calendario de cinco eventos dedicados exclusivamente a EE. UU. también comenzó en marzo en Sonoma y se cerrará en septiembre en Laguna Seca.
En Le Castellet, como de costumbre, la gestión se inició mucho antes de que los pilotos empezaran a estudiar el desafiante trazado de 15 curvas. Antes del fin de semana, todos recibieron tutoriales en vídeo que incluían vueltas al circuito a bordo y consejos de pilotos profesionales para ayudarles con los preparativos. Una vez en el circuito, los pilotos dieron una vuelta al trazado con un piloto oficial de Ferrari, lo que también les ayudó a conocer el trazado y la línea de carrera óptima.
Aunque es Ferrari quien organiza los eventos del Club Competizioni GT, los pilotos disponen de la máxima flexibilidad para enfocar el evento como deseen. En Le Castellet, todos contaron con el apoyo de sus propios equipos y mecánicos, trajeron sus propios entrenadores y su telemetría, aunque hubo además pilotos oficiales de resistencia de Ferrari para proporcionar orientación experta, como sucede siempre en eventos internacionales. Los coches equipados con dos asientos también admitían acompañante.
Algunos corredores simplemente quieren experimentar la emoción de conducir en pista un Ferrari GT del pasado, otros compiten en otras series y desean perfeccionar sus habilidades antes de la próxima ronda.
En algunos eventos, como las Finali Mondiali, el Club Competizioni GT forma parte de un programa más amplio. Otros, como Le Castellet, son actos independientes que duran un fin de semana de dos o tres días. Todos están estructurados para garantizar el máximo tiempo en pista.
En Le Castellet, las actividades en pista tuvieron lugar a lo largo del sábado y el domingo, días en los que una mezcla de coches antiguos y modernos recorrieron el circuito de 5,8 km de longitud, famoso por sus características escapatorias de color azul y rojo. Durante dos gloriosos días, se celebraron sesiones de 9:00 a 13:00 horas que después de comer se prolongaron hasta las 17:00.
En el transcurso del fin de semana, los pilotos pudieron perfeccionar la geometría del vehículo, así como su conducción: la bajada a toda velocidad por la recta Mistral hacia la rápida curva Signes a la derecha resultó tan emocionante como desafiante.
Sin embargo, el atractivo del Club Competizioni GT trasciende el circuito y Le Castellet no fue una excepción con su exclusiva zona de recepción y sus deliciosos almuerzos gourmet. Los invitados disfrutaron incluso de una carrera amistosa seguida de una cena barbacoa en el circuito de karts Paul Ricard, a las puertas del autódromo. Fue la manera perfecta de relajarse tras dos días inolvidables en la pista.