Un club de ases

Encaramado en lo alto de las colinas al este de Marsella, Le Castellet ha acogido durante mucho tiempo los coches de carreras GT más recientes de Ferrari en eventos competitivos. Pero, a principios de abril, 14 modelos GT eclécticos de Ferrari coincidieron en el famoso circuito de Fórmula 1 en un encuentro entre pasado y presente.

Entre los modelos icónicos de Ferrari que rodaron por la pista se encontraban el 360 GTC, el 458 GTE y el 488 GT Modificata, cuyos pilotos acudieron al sur de Francia no para competir, sino simplemente para disfrutar de la segunda ronda del calendario del Ferrari Club Competizioni GT.

Inaugurado en 2019, el Club Competizioni GT se concibió para reunir a coches de carreras de resistencia de producción de Ferrari de los últimos 30 años. Tanto entonces como ahora, la filosofía fundacional era estrictamente no competitiva, lo que otorga a los pilotos libertad para experimentar el máximo potencial de los bólidos de Ferrari en algunos de los circuitos más prestigiosos del mundo.



