Leclerc prueba la moda de Maranello

Versátil y funcional, las prendas básicas del armario de Charles incluyen sudaderas y camisetas con personalizaciones de carreras, parkas y pantalones de algodón con grandes bolsillos, monos de piloto y tops hechos de hilos técnicos con puntos 2D y un efecto relieve que juega con la letra ‘L’, su inicial. El denim, un material distintivo del estilo Ferrari, se ofrece en una versión ligera y lavada,(incluso realzada con el característico acolchado Check 7X7) y una variante caracterizada por salpicaduras de color irregulares logradas a través del teñido por inmersión.

“Disfruté mucho colaborando en esta colección cápsula con Rocco y su equipo”, declaró Leclerc, quien el 25 de mayo se colocó segundo en su casa, el Gran Premio de Mónaco. “Fue una oportunidad única para explorar mi creatividad de una manera nueva, más allá de las carreras. Me encantó aprender sobre todos los detalles que entran en juego a la hora de conceptualizar, diseñar y dar vida a una línea de moda. Esta colección captura perfectamente mi estilo y el fuerte vínculo que tengo con Ferrari. Lo que más valoro es la flexibilidad y la facilidad de una colección diseñada para el movimiento y la comodidad, manteniendo una sensación atrevida y distintiva”.

Rocco Iannone también se mostró entusiasmado con los resultados de la colaboración: “Esta colección es la fusión perfecta de estética, diseño y funcionalidad, encapsulando tanto el espíritu único de Charles como la esencia de Ferrari. Juntos, hemos creado un look deportivo y contemporáneo”.



