Pasión
Leclerc prueba la moda de Maranello
De la Fórmula 1 a una colección de moda. El 21 de mayo, Charles Leclerc presentó en Montecarlo, su ciudad natal, la primera cápsula ‘Leclerc x Ferrari’, diseñada por el director creativo de Ferrari, Rocco Iannone, y su equipo con la aportación del piloto. La cápsula representa una evolución natural del concepto Ferrari Cabinet, que debutó en la Colección Primavera-Verano 2025, encarnando los elementos centrales e identificando códigos del universo Ferrari, desde líneas elegantes hasta un uso emocional del color, materiales innovadores y acabados personalizados.
La cápsula, que incluye prendas ready to wear y accesorios, ofrece una visión de la vida diaria de Charles: no solo su atuendo profesional, sino también su estilo personal para momentos fuera de pista, desde viajes hasta ocio. Cada elemento refleja la energía, la pasión y el entusiasmo por la vida de una persona joven y dinámica que favorece una estética relajada, definida por elementos gráficos y detalles únicos que plasman su identidad como campeón de Fórmula 1.
Versátil y funcional, las prendas básicas del armario de Charles incluyen sudaderas y camisetas con personalizaciones de carreras, parkas y pantalones de algodón con grandes bolsillos, monos de piloto y tops hechos de hilos técnicos con puntos 2D y un efecto relieve que juega con la letra ‘L’, su inicial. El denim, un material distintivo del estilo Ferrari, se ofrece en una versión ligera y lavada,(incluso realzada con el característico acolchado Check 7X7) y una variante caracterizada por salpicaduras de color irregulares logradas a través del teñido por inmersión.
“Disfruté mucho colaborando en esta colección cápsula con Rocco y su equipo”, declaró Leclerc, quien el 25 de mayo se colocó segundo en su casa, el Gran Premio de Mónaco. “Fue una oportunidad única para explorar mi creatividad de una manera nueva, más allá de las carreras. Me encantó aprender sobre todos los detalles que entran en juego a la hora de conceptualizar, diseñar y dar vida a una línea de moda. Esta colección captura perfectamente mi estilo y el fuerte vínculo que tengo con Ferrari. Lo que más valoro es la flexibilidad y la facilidad de una colección diseñada para el movimiento y la comodidad, manteniendo una sensación atrevida y distintiva”.
Rocco Iannone también se mostró entusiasmado con los resultados de la colaboración: “Esta colección es la fusión perfecta de estética, diseño y funcionalidad, encapsulando tanto el espíritu único de Charles como la esencia de Ferrari. Juntos, hemos creado un look deportivo y contemporáneo”.
La cápsula también cuenta con accesorios frescos. La línea incluye desde guantes de piloto hasta gafas de sol con el emblema del Cavallino Rampante, gorras de béisbol, zapatillas híbridas con doble cordón de senderismo y, por supuesto, el icónico bolso Nello the Ferrari Tool Case, inspirado en las cajas de herramientas de los mecánicos y adornado con pernos de metal y un fleco que recuerda a la melena del Cavallino Rampante.
La primera incursión de moda de Leclerc se presentó a través de una pasarela cautivadora y dinámica, celebrada en la tarde del 21 de mayo en Nikki Beach Monte Carlo. El lugar del evento, situado en lo alto del emblemático Fairmont Hotel de Mónaco, recibió a VIPs y ejecutivos de Ferrari, incluido el presidente ejecutivo Benedetto Vigna, que disfrutaron del espectáculo en un ambiente sofisticado y relajado. Las imágenes del lanzamiento, realizadas por el fotógrafo Michael Bailey-Gates, están protagonizados por Charles Leclerc en el hermoso telón de fondo de su ciudad natal, Montecarlo, capturados en una atmósfera brillante y relajada que inspira la paleta de tonos cálidos y frescos de la colección, como el beige, el azul claro, el blanco y el azul marino. En la bandera monegasca, con el logotipo «Ferrari x Charles Leclerc», aparecen detalles en dos tonos: rojo y blanco.
La cápsula ya está disponible en línea en Ferrari.com y en las tiendas de Maranello, Milán, Roma y Miami, así como la tienda temporal en el Fairmont Hotel de Montecarlo.