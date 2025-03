Han pasado 40 años desde que Stefan Johansson debutara en un monoplaza Ferrari de Fórmula 1. Cuatro décadas después, este sueco de 68 años recuerda perfectamente cómo estuvo a punto de ganar, por segunda vez, en Ímola, en 1985 —pero, a causa de un problema de combustible, se le vació el depósito de su 156-85 llegando a la meta— y cómo, en la temporada siguiente, se impuso a su compañero de equipo Michele Alboreto al volante del Ferrari F1-86.

Sin embargo, la carrera de Johansson hacia el éxito no fue nada fácil. Hizo dos carreras difíciles para el equipo Shadow en 1980 y lo pagó corriendo en F2 y en coches deportivos del Grupo C antes de poder regresar a la F1 con Spirit-Honda, en 1983. Incluso entonces, su trayectoria estuvo marcada por altibajos: al año siguiente, se dedicó a sustituir a los pilotos Martin Brundle y Johnny Cecotto, que estaban, lesionados, en Tyrrell y Toleman, respectivamente.

Entonces, Marco Piccinini, director del equipo Ferrari, lo llamó. El piloto de la Scuderia, René Arnoux, había sido despedido tras la primera carrera de 1985 disputada en Brasil, y Johansson fue invitado a reunirse con Enzo Ferrari en la antigua fábrica de Módena.

«Recuerdo caminar por esos pasillos viendo las fotos de Fangio y Nuvolari en las paredes y que se me iba poniendo la piel de gallina», sonríe. Enzo le preguntó si tenía hambre. «Me imaginé que no me estaba preguntando si quería comer algo, así que le respondí: "¡Nunca he tenido tanta hambre en mi vida!"», se ríe el sueco.