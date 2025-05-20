La gran dama del automovilismo

Tras vencer en el Campeonato de Francia de Rally de 1958, Triumph le ofreció un puesto en su equipo oficial. Annie aceptó y al año siguiente se alzó con la corona del Campeonato de Europa de Rally. Para no dejar piedra sin mover, también probó un monoplaza, un Lola Mk2-Ford, en la Fórmula Júnior. En una carrera mixta Júnior/Fórmula 2 en Chimay, Bélgica, se le rompió la transmisión, pero terminó 12.ª de 24 en la general, tercera en Júnior. Entre otras hazañas de principios de la década de 1960 está el quinto puesto en la subida a Mont Ventoux, donde fue la primera mujer en alcanzar una velocidad media de más de 100 kilómetros por hora. El 14 de septiembre, se inscribió en el Tour Auto al volante de un Ferrari 250 GTO/64. Su marido se lo había comprado a Jacques Swaters, fundador del equipo Écurie Francorchamps, reputado importador de Ferrari en Bélgica y él mismo buen piloto. Era una berlinetta destinada a convertirse en legendaria y a atraer precios de venta vertiginosos, pero en aquel momento nadie lo sabía… Lo que sí sabía todo el mundo, sin embargo, era que ella se había lanzado a la conquista del tercer título consecutivo del Campeonato del Mundo de GT para Ferrari.

Su motor V12 de 3 litros dio rienda suelta a los potentes 300 CV que tanto habían sorprendido a Enzo Ferrari tres años atrás, cuando, durante una pausa en la clasificación del Gran Premio de Italia de 1961 en Monza, Stirling Moss había probado el prototipo de GTO en el circuito de carretera (lo que dejaba fuera el óvalo de alta velocidad) y había registrado un tiempo de un minuto 45,4 segundos frente al habitual minuto 50 registrado por los monoplazas. Esto incitó al propio Ferrari a decir: «¡Nunca hemos visto un GT frente a los Fórmula 1!». A la llegada de Anì para la última prueba de velocidad en pista del Tour Auto de 1964, el «Gran Viejo» quiso conocer a Annie, que le fue presentada por Jacques Goddet, mecenas de la carrera y del Tour de Francia de ciclismo.



