Al propio Enzo Ferrari le gustaba subrayar que, además de las paredes y las máquinas, su empresa estaba formada sobre todo por personas. Con el paso del tiempo, este concepto se ha puesto en práctica con iniciativas que ya forman parte de la tradición de Ferrari: desde abrir las puertas a las familias de los empleados para «Natale Bimbi» en Navidad, pasando por las visitas del programa «Formula Benessere» y las revisiones médicas anuales en colaboración con Med-Ex, hasta nuestro interés por la sostenibilidad y la certificación de igualdad salarial de este año. Sin olvidar, por supuesto, la inversión que realizamos en el desarrollo profesional continuo de nuestros empleados a través de la Scuola dei Mestieri y un Executive MBA con la Bologna Business School.





Todo ello ha contribuido a convertir Ferrari en algo más que un equipo.





«Hasta el concepto de “familia" corre el riesgo de utilizarse en exceso», continúa Vigna. «Pero, una vez más, no creo que sea ninguna exageración hablar así de Ferrari. Y no me refiero solo a nuestros empleados. Lo comprobé de primera mano cuando fui a Taormina para el 10.º aniversario de la Cavalcade este septiembre. He sido testigo de cómo nuestros clientes se sienten parte de la gran familia Ferrari, y con razón.





No debemos olvidar nunca que, más allá de nuestras capacidades individuales, somos ante todo parte de una enorme red, no solo aquí en la empresa, sino también en lo que respecta a toda la gente de todo el mundo que nos quiere y nos apoya: nuestros clientes, nuestros aficionados y los amantes de todo tipo del Cavallino Rampante. Un universo que nunca debe dejar de expandirse».